17 января 2024, 01:24
Украинских журналистов накажут за карту с российским Крымом
Украинский телеканал пообещал наказать виновных за карту с российским Крымом
На Украине пообещали найти и наказать виновных в демонстрации карты России с Крымом в рамках единого телемарафона. Сообщение об этом появилось на сайте телепроекта.
«Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание», — сказано в сообщении.
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Во вторник, 16 января, украинский телеканал «Рада» в одном из сюжетов показал карту с Крымом в составе Российской Федерации. Когда это заметили другие СМИ, телеканал ограничил возможность перематывать эфир назад.
Ранее издание Bussines Insider сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный в 2022 году подготовил дерзкую наступательную операцию с целью изолировать Вооруженные силы России в Крыму. План состоял в том, чтобы прорваться через Запорожье к Азовскому морю и перерезать сухопутный маршрут на полуостров. Но военное руководство США сочло этот план слишком рискованным, опасаясь, что он приведет к стратегическому поражению Украины.
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