Мир 17 января 2024, 01:24 Украинских журналистов накажут за карту с российским Крымом Украинский телеканал пообещал наказать виновных за карту с российским Крымом Freepik

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На Украине пообещали найти и наказать виновных в демонстрации карты России с Крымом в рамках единого телемарафона. Сообщение об этом появилось на сайте телепроекта.

«Команда признает свою ответственность. Степень вины каждого из причастных к созданию и выпуску материала в эфир определяется. Виновники неизбежно понесут наказание», — сказано в сообщении.

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Во вторник, 16 января, украинский телеканал «Рада» в одном из сюжетов показал карту с Крымом в составе Российской Федерации. Когда это заметили другие СМИ, телеканал ограничил возможность перематывать эфир назад.

Ранее издание Bussines Insider сообщило, что главком ВСУ Валерий Залужный в 2022 году подготовил дерзкую наступательную операцию с целью изолировать Вооруженные силы России в Крыму. План состоял в том, чтобы прорваться через Запорожье к Азовскому морю и перерезать сухопутный маршрут на полуостров. Но военное руководство США сочло этот план слишком рискованным, опасаясь, что он приведет к стратегическому поражению Украины.