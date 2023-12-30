Мир 30 декабря 2023, 16:35 Украинских «выездных» мужчин перестали выпускать за границу «Страна.ua»: на украинских КПП не пропускают мужчин выездных категорий Eugen Kotenko/Keystone Press Agency/globallookpress

Читать 360tv в

На контрольно-пропускных пунктах Украины перестали пропускать за границу мужчин выездных категорий. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

У всех мужчин, в том числе многодетных, волонтеров и инвалидов требуют справку из военкомата. Из-за этого на КПП возникают большие очереди. У границ также появились сотрудники территориальных центров комплектования.

Реклама

«Судя по сообщениям, не выпускают тех, кто ранее проезжал, — им позволяют выезд „только с позволения военкомата“», — сообщили журналисты.

Официальная информация о происходящем пока не поступала.

Ранее толпы украинцев в панике поспешила заменить паспорта на фоне новостей о мобилизации. Документы будут действовать в течение 10 лет, уклонисты не смогут их обновить. Законопроект о мобилизации на Украине готовы принять в срочном порядке, чтобы, в том числе, выслужиться перед Западом. Украинские военные рассказывали, что их мобилизовали насильно и использовали как пушечное мясо.