Мир 07 сентября 2023, 23:10 Украинских военных в США обвинили в отсутствии стратегии Военный эксперт Майерс: Украина сильно нуждается в прекращении конфликта РИА «Новости»

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Украина сильно нуждается в прекращении вооруженного конфликта, потому что для ВСУ на передовой все складывается трагичным образом. Об этом заявил ветеран ВВС США Стивен Майерс, сообщило издание USA Today.

«У украинцев нет эффективной контрстратегии. Они сейчас в большой беде. Они не говорят о контрударах русских, которые <…> являются экспертами в расстановке ловушек», — отметил военный.

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С мнением военного согласился профессор Сиракузского университета Шон Макфейт. По словам специалиста, назначение Рустема Умерова на должность главы Минобороны Украины было правильным решением, ведь это якобы исключит коррупцию в ведомстве. Однако такой шаг не спасет киевский режим от проблем, как и не поможет поддержка американской стороны.

Ранее чиновник из администрации президента США Джо Байдена заявил, что контрнаступление ВСУ может завершиться через шесть-семь недель. Некоторые представители Белого дома отметили, что армия киевского режима не сможет продвинуться дальше на фоне серьезных потерь.