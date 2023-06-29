Мир 29 июня 2023, 23:08 Украинских военных в Германии стали обучать навыкам жизни в условиях радиации Die Zeit: боевиков ВСУ учат в ФРГ защите от радиации, биологического и химического оружия Freepik

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Украинские солдаты обучаются в Германии мерам по защите от облучения радиации, биологического и химического оружия. Об этом сообщила газета Die Zeit со ссылкой на представителя оборонного ведомства ФРГ.

В материале указано, что подготовка проводится в регионе Алльгой на юге Германии, неподалеку от города Кемптен. Длительность обучения составит три недели. Кроме того, ВС Германии предоставили Киеву приборы для деконтаминации территории.

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Бундесвер принимает участие в программе ЕС по обучению украинских военных. В Германии уже прошли подготовку пять тысяч бойцов ВСУ. Всего в 2023 и 2024 году запланировано обучить примерно 30 тысяч боевиков.

Ранее немецкие журналисты удивились, что за две недели контрнаступления ВСУ не достигли значительных результатов. Украинские войска не используют большую часть своих лучших подразделений, которые несколько месяцев проходили обучение на Западе.

По словам генерала-майора Сергея Липового, ВСУ в ходе наступления потеряли треть военных, которые готовились на протяжении девяти месяцев. Из-за напряженной ситуации боевики Украины саботируют приказы своего руководства и предпочитают идти в плен, а не в бой.