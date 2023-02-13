Мир 13 февраля 2023, 09:38 Украинских военных уличили в использовании мирных жителей в качестве живого щита в ЛНР Экс-офицер ЛНР Марочко сообщил, что ВСУ не выпускают мирных жителей из села Макеевка РИА «Новости»

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Украинские военные в населенном пункте Макеевка в Луганской Народной Республике не выпускают мирных жителей из села, прикрываясь ими в качестве живого щита. Об этом ТАСС сообщил бывший офицер Народной милиции ЛНР, военный эксперт Андрей Марочко.

«Украинские военные прикрывают свои позиции мирными людьми, оборудовав боевые точки во дворах и домах местных жителей», — сообщил он.

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По словам Марочко, пытающихся покинуть село жителей останавливают на дороге рядом с населенным пунктом Грековка и возвращают обратно в Макеевку.

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«Чтобы люди не смогли уехать из села через другие дороги, боевики заминировали их», — добавил бывший офицер Народной милиции.

Ранее Марочко сообщил об увеличении группировки ВСУ на Купянском направлении, чтобы сдержать вероятное наступление российской армии. Он уточнил, что наращивание сил боевиков зафиксировали в районах населенных пунктов Берестовое, Новоселовское и Песчаное.