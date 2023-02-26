Мир 26 февраля 2023, 22:33 Украинских военных предупредили о «серьезном испытании» в зоне СВО 19FortyFive: ВСУ столкнутся с серьезным испытанием в виде российской обороны в зоне СВО РИА «Новости»

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Украинские военные столкнутся с серьезным испытанием в случае попыток организовать контрнаступление в зоне проведения спецоперации, заявил эксперт в области безопасности Роберт Фарли. В статье для издания 19FortyFive он написал, что Россия укрепила оборону, а возможность применения бойцами ВСУ западных образцов вооружения вызывает вопросы.

«Оборона России сейчас выглядит более грозной, чем несколько месяцев назад, что делает общевойсковое наступление серьезным испытанием украинских возможностей», — подчеркнул эксперт.

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По его словам, ВСУ вряд ли сумеют оттеснить российские войска. Несмотря на это, стороны едва ли согласятся на мирные переговоры в 2023 году, предположил Фарли.

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Страны Запада продолжают отправлять оружие на Украину. Приверженность таким поставкам подтвердили государства — члены G7. В организации добавили, что упор сделают на танках, системах ПВО и боеприпасах.

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал президента Украины Владимира Зеленского перестать «стонать» и просить военную помощь. По словам главы немецкого правительства, ФРГ и так оказывает значительную поддержку ВСУ, сообщило ИА Nation News.

Западу все равно на простых европейцев и украинцев, потому что он планирует одолеть Россию чужими руками, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев. По его словам, из-за военной помощи Украине Пентагон лишился собственных запасов по ряду позиций, сообщило издание НСН.