04 сентября 2023, 05:14
Украинских военных предупредили о последствиях применения кассетных боеприпасов
NI: кассетные боеприпасы опасны для ВСУ из-за тумана неизвестности
Кассетные боеприпасы, поставленные США, принесут ВСУ больше вреда, чем пользы. Такое мнение выразил обозреватель Саадаин Гардези в статье для National Interest.
Использование кассетных бомб может быть опасно для самой украинской армии из-за недостатка информации о ситуации на поле боя, считает журналист.
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«Поскольку это оружие поступило в целый ряд артиллерийских подразделений, сохраняется риск их несанкционированного или случайного применения в так называемом „тумане неизвестности“», — пояснил Гардези.
Еще большую опасность кассетные боеприпасы представляют для мирных жителей. Из-за высокого процента отказа и брака они заминируют местность на много лет вперед.
В июле США сообщили о решении передать ВСУ кассетные боеприпасы.
Президент США Джо Байден назвал передачу кассетных боеприпасов ВСУ «непростым решением». Политик объяснил его тем, что у Украины заканчивались обычные снаряды. У США, по словам американского лидера, их тоже мало.
Президент России Владимир Путин объяснил передачу кассетных бомб Украине тем, что у США возник дефицит обычных боеприпасов.
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