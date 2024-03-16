Мир 16 марта 2024, 14:24 Украинских военных подловили на непонимании сути конфликта с Россией Сенатор Кастюкевич: военные ВСУ не знают, за что сражаются РИА «Новости»

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Попадающие в российский плен боевики ВСУ не понимают, за что они воюют. Об этом РИА «Новости» рассказал сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

«Украинские военнопленные говорят, что сами не понимают, за что они воюют», — отметил он.

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Сенатор добавил, что, оказавшись вдалеке от киевской пропаганды, боевики ВСУ не могут внятно объяснить, какие отстаивают идеалы.

Ранее стало известно, что новый главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассматривает возможность увеличения боевых выплат бойцам для повышения мотивации. Однако в Верховной раде признались, что средств на эти цели в настоящее время нет.

Пленный украинский военный Александр Гуприн рассказывал, что армия питала надежды на перемирие с Россией после назначения Сырского на пост главкома. По его словам, бывший командующий Валерий Залужный часто гнал людей на «мясные» штурмы.