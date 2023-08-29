Мир 29 августа 2023, 22:23 Украинских уклонистов пристыдили за отказ идти на фронт Замминистра обороны Украины Маляр: взятка военкому не повод для уклонения РИА «Новости»

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Дача взятки сотрудникам военкоматов не должна становиться поводом для уклонения от службы. С таким заявлением в эфире телемарафона заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. Видео с ее выступлением опубликовал Telegram-канал «Политика страны».

Представитель оборонного ведомства пояснила, что в последнее время сталкивается с нелогичным нарративом: к ней обращаются мужчины и требуют ответа, почему их посылают на фронт, а в военкоматах сидят богатеющие за счет взяток коррупционеры.

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«Взяточник должен быть наказан, и это не обсуждается. Но любовь к родине и защита своего дома — вещи безусловные и не имеют никаких причинных связей с теми, кто совершает преступления», — заявила Маляр.

В середине августа президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил всех руководителей областных военкоматов по итогам проверки на коррупцию. Всего сотрудники прокуратуры завели 112 уголовных дел против сотрудников областных, городских и районных учреждений, отвечающих за призыв, а также против врачей, входящих в военные комиссии.

Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному поставить на освободившиеся посты офицеров, которые принимали участие в боевых действиях.