Мир 12 августа 2023, 15:34 Украинских учителей заставили вернуть единоразовое пособие Минэкономики Украины потребовало от учителей вернуть единоразовое пособие piqsels

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Министерство образования и науки, а также Министерство экономики Украины потребовали, чтобы учителя вернули единоразовое пособие, которое им выдали после начала конфликта. Об этом написало издание «Украинские новости».

«Необходимо срочно и в полном объеме вернуть неправомерно полученную помощь в размере 6500 гривен (более 17 тысяч рублей — прим. ред.)», — уточнили в украинском ведомстве.

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Власти подготовили перечень сотрудников, с которых намерены получить деньги. Люди должны вернуть средства, сделав перевод через банк, при этом с комиссией. Так сумма «долга» окажется больше.

Если учителя не сделают этого, власти обратятся в суд. По данным на 29 июля, деньги не вернули больше трех тысяч преподавателей и других работников сферы образования.

Ранее украинские СМИ сообщали, что учителей в Киеве заставляют по ночам дежурить в школьных укрытиях после скандала с запертым бомбоубежищем. За подобные подработки не предусмотрена дополнительная плата.