28 марта 2023, 16:34
Украинских танкистов уличили в нежелании возвращаться из Великобритании после обучения
The Guardian: украинские военные не хотят покидать Великобританию после обучения
Украинские военные, которые прошли обучение в Великобритании, не хотят возвращаться на родину. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на военного инструктора Джона Батлера.
Он пояснил, что боевики идут на хитрость: они не хотят возвращаться на Украину, поэтому стараются максимально продлить обучение у военных специалистов Соединенного Королевства.
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«Большинство украинских военнослужащих не смогли набрать даже минимального результата. Только 20% из всех сумели показать какие-то знания», — отметил Батлер.
Летом 2022 года Великобритания обучила военнослужащих ВСУ стрельбе из гаубиц и РСЗО. Украинские артиллеристы тренировались на полигоне Солсбери-Плейн. По словам руководителя учебных курсов, капитана Джеймса Олифанта, офицеры вплотную подошли к тому, чтобы начать применять это вооружение в ходе боевых действий.
Великобритания
ВСУ
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