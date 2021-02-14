Военных из США научат воевать на украинских танках

Американских военных научат воевать на украинских танках. Киев уже отправил в США танк Т-84 для учебных испытаний. Об этом сообщило The National Interest.

Издание отметило, что боевую машину исследуют на полигоне в штате Аризона. Авторы материала предположили, что Украина передала танк США, чтобы там изучили его особенности. Традиционно на полигоне обучают американских солдат правильному использованию военной техники.

«Обычно военные транспортные средства иностранного производства появляются на полигоне Юма для обучения американских солдат», — уточнило издание.

Танк Т-84 — модифицированная модель советского Т-80. Ее замечают в США уже не в первый раз. В 2003 году Вашингтон приобрел сразу три украинских танка, чтобы провести испытания на Абердинском полигоне. Кроме того, в прошлом году в Сети появились фотографии, на которых Т-84 с системой активной защиты «Дрозд» стоял возле российских танков на площадке испытательного центра в Юме.