Украинских солдат всерьез напугали российские управляемые авиабомбы | 360°

Мир 29 августа 2023, 14:02 Украинских солдат всерьез напугали российские управляемые авиабомбы BI: солдаты ВСУ назвали российские управляемые авиабомбы большой угрозой РИА «Новости»

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Российские войска широко применили корректируемые авиабомбы. Военнослужащие ВСУ в разговоре с репортером Business Insider назвали снаряды серьезной угрозой.

Украинские солдаты столкнулись на передовой с большими трудностями. Связист Александр Солонко сказал, что превосходство российской армии в воздухе стало основной причиной потерь бронетехники ВСУ.

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Каждый шаг боевиков научились отслеживать издалека, независимо от особенностей рельефа и маскировки. Ударные вертолеты стали наносить удары с территории за пределами досягаемости украинской ПВО ближнего действия, а самолеты — с расстояния сбрасывать управляемые бомбы.

«Корректируемые авиабомбы — один из самых больших страхов. <…> Русские их широко используют. Я не могу говорить об их точности, но вооружение мощное. <…> Они пытаются атаковать логистические и командные центры», — сказал солдат.

Еще одной серьезной проблемой на пути ВСУ он назвал качественную эшелонированную оборону и укрепления России, в том числе минные поля, противотанковые заграждения, траншеи и тоннели. Слова связиста подтвердил другой солдат.

Минные поля помешали ВСУ эффективно использовать в зоне спецоперации западную бронетехнику, сообщили «Известия». Украинские войска рассчитывали пробить линию обороны при помощи боевых машин пехоты и танков, но не смогли этого сделать.