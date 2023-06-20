Мир 20 июня 2023, 00:33 Украинских солдат стали хоронить в старых раскопанных могилах NYT: старые могилы раскапывают на Украине из-за нехватки мест на кладбищах Официальный сайт президента Украины

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Могилы погибших в прошедших войнах солдат стали выкапывать во Львове. Это связано с нехваткой мест на кладбищах, рассказал журналист Брендан Хоффман в статье для The New York Times.

«В течение почти 15 месяцев тела павших солдат неуклонно заполняли военное кладбище на склоне холма во Львове. Теперь старые безымянные могилы, погибших в прошлых войнах солдат, эксгумируют для освобождения мест», — сказал он.

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Американский журналист объяснил такое решение львовских властей усилением боевых действий на фронте.

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