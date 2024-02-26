Мир 26 февраля 2024, 18:50 Украинских солдат-срочников демобилизовали Зеленский подписал закон о демобилизации солдат-срочников Juan Moreno / Global Look Press

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Украинских военнослужащих, чья срочная служба закончилась во время действия военного положения, демобилизовали и отправили в запас. Возможность остаться в армии сохранили для военных, которые готовы подписать контракт. Об этом говорится в тексте закона, подписанного президентом Украины Владимиром Зеленским. Документ опубликовали в базе данных Верховной рады.

Депутаты одобрили законопроект о демобилизации срочников с отсрочкой от нового призыва на 12 месяцев в конце прошлой недели. При этом готовым продолжить военную службу добровольцам оставили право на контрактную службу.

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Новый закон не распространяется на призванных украинцев в рамках проводимой мобилизации, объявленной после начала специальной военной операции. Часть бойцов несут свою службу уже два года.

Рассчитывать на возвращение к мирной жизни украинские бойцы смогут после принятия нового закона о мобилизации, который пока прошел в Раде только первое чтение.

Набор дополнительных сил в ВСУ украинские комиссары проводят в принудительном порядке, задерживая мужчин прямо на улицах, отправляя их в учебные центры.

Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что самые серьезные облавы на мирных украинцев проходят в Одессе и Николаеве. По словам народного избранника, особого обучения мобилизованные не проходят и их быстро отправляют на передовую.