Мир 03 марта 2023, 18:06 Украинских солдат призвали не жертвовать собой ради Запада Ветеран США Дрейвен призвал бойцов ВСУ сложить оружие или перейти на сторону России Ministry of Defense of Ukraine

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Украинским солдатам необходимо понять, что они жертвуют собой ради интересов Запада, который использует главу государства Владимира Зеленского в качестве марионетки. Об этом на своей странице в Twitter написал ветеран Вооруженных сил США и писатель Ноктис Дрейвен.

Так он прокомментировал видеообращение украинского солдата из Артемовска, который пожаловался на оставшийся без ответа призыв прислать артиллерию.

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«Солдаты Украины начали понимать, что отправившие их на фронт лидеры не намеревались их поддерживать или привести их к победе», — написал Дрейвен.

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Американский ветеран подчеркнул, что сегодня бойцам ВСУ нужно сложить оружие или перейти на сторону России. По его словам, оставшись на своих позициях, они превратятся в «лежачих полицейских», немного замедлив наступление российской армии.

Дрейвен уже отмечал, что успехи Вооруженных сил России открыли глаза США на реальное положение дел. Он пояснил, что американские военные привыкли противостоять боевикам в Афганистане и Ираке, а не серьезному противнику, который равен или превосходит их по силе.