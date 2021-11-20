Украинских сирот научили с оружием защищать родину

Во время национально-патриотического семинара в селе Степановка Херсонской области детей-сирот из Центра социально-психологической реабилитации научили обращаться с оружием «на поле боя». Для них провели военную игру «Джура».

Как сообщило издание «Общественное. Херсон», ребята прошли физическую подготовку. Инструкторы также научили их выживанию в дикой природе. Дети тренировались устанавливать палатки, готовить на кострах еду и обращаться с оружием.

«Если на поле боя возникнет ситуация, и надо будет устранить неполадку, то он сможет разобрать оружие, устранить поломку, и заново собрать», — заявил участвовавший в тренинге курсант МВД Украины Сергей Ковбаса.

Директор центра Владимир Сагайдак сообщил, что в учреждении сейчас пребывают 38 детей со всей Херсонской области. Атаман казацкого общества «Херсонская Сечь» Юрий Тимофиенко подчеркнул, что ребят морально и физически готовят защищать Украину.

В 2018 году телеканал «Евроньюс» сообщил, что в детском лагере в тернопольской области детей 8-16 лет представители молодежной ультраправой радикально-националистической партии «Свобода» обучают стрелять из автомата Калашникова.