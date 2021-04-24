Украинских силовиков обвинили в обстреле окраин Донецка

Украинские военные 23 апреля выпустили 10 снарядов по окраинам Донецка. Обстрел произведен, несмотря на постоянные запросы представительства ДНР на установление устойчивого режима прекращения огня.

Территорию начали обстреливать около 21:40 по московскому времени, сообщил совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины в направлении Старомихайловики (окраины Донецка). Выпущено десять снарядов калибром 122 миллиметра», — сказал представитель ведомства.

В результате обстрела были обесточены девять трансформаторных подстанций Петровского западного РЭС, около тысячи абонентов остались без электричества.

По предварительным данным, жертв среди гражданского населения нет. Информация уточняется.

Представители Украины высказались против переговоров Киева с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По их мнению, диалог будет не конструктивным.