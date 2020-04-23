Украинских школьников заставили почтить память нацистского преступника

Он написал, что «Учащихся Равской средней школы привели возложить цветы и зажечь свечи на могиле нацистского коллаборанта и военного преступника Дмитрия Пелипа — обершарфюрера батальона «Нахтигаль» и 201-го батальона вспомогательной полиции — шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения».

Бывший заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов потребовал от властей Украины жесткого осуждение этого мероприятия.

«Дорогие начальники, если в отношении руководителей этой школы и местных образовательных чиновников не будет немедленно предпринято жестких мер, значит, пропаганда нацизма и Холокоста — часть вашей идеологии и ваша государственная политика», — написал он.