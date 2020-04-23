    23 апреля 2020, 19:44

    Украинских школьников заставили почтить память нацистского преступника

    Дарья Морозова

    Школьников Львовской области привели на могилу нацистского преступника Дмитрия Пелипа, который служил в гитлеровском батальоне, чтобы они возложили цветы. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на Fасеbооk главы Украинского еврейского комитета Эдуарда Долинского.

    Он написал, что «Учащихся Равской средней школы привели возложить цветы и зажечь свечи на могиле нацистского коллаборанта и военного преступника Дмитрия Пелипа — обершарфюрера батальона «Нахтигаль» и 201-го батальона вспомогательной полиции — шуцманшафт, участника массовых убийств евреев и поляков, карательных операций против мирного населения».

    Бывший заместитель главы администрации президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов потребовал от властей Украины жесткого осуждение этого мероприятия.

    «Дорогие начальники, если в отношении руководителей этой школы и местных образовательных чиновников не будет немедленно предпринято жестких мер, значит, пропаганда нацизма и Холокоста — часть вашей идеологии и ваша государственная политика», — написал он.