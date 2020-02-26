Украинских рыбаков-браконьеров отпустили в Крыму

Ранее, 15 февраля, пограничная служба ФСБ России в Азовском море задержала за браконьерство четверых граждан Украины. Они не смогли предоставить удостоверения личности и разрешение на вылов рыбы. На судне оказались 290 особей камбалы-калкан. Украинцы признали, что ловили рыбу незаконно. Керченский суд арестовал их на 10 суток.

По словам омбудсмена, в 00:00 25 февраля срок административного ареста закончился, и рыбаков отпустили.

Также Опанасюк подчеркнула, что рыбаки не имеют претензий или жалоб.

ИА Nation News сообщило, что Павел Мельник, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», также подтвердил освобождение браконьеров.