Украинских прокуроров по делу МН17 уволили

«Уволен руководитель следственной группы по МН17 от Украины и единый прокурор от Украины. Эту информацию я получила от коллег из Нидерландов», — написала Сарган.

Она добавила, что председатель международной Совместной следственной группы (JIT) Фред Вестербеке после увольнения прокуроров прилетел в Киев, однако нынешний генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка встретиться с ним не смог и прислал вместо себя заместителя. Она назвала эту новость «открытым желанием со стороны руководства ГПУ „слить“ следствие по МН17».

17 июля 2014 года самолет Boeing 777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, сбили зенитной ракетой в небе над Донецкой областью. Тогда погибли 298 человек. Во время сентябрьского обмена задержанными между Москвой и Киевом, в Россию прилетел экс-командир одного из подразделений ПВО ДНР Владимир Цемах. Украина считает его главным свидетелем по делу о гибели МН17.