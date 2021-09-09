Украинских правоохранителей будет обучать Госдепартамент США

Сотрудников украинских правоохранительных органов обучат переговорным процессам в кризисных ситуациях, а также работе с заложниками. Проводить подготовку будут представители Госдепартамента США. Об этом рассказал RT со ссылкой на американское ведомство.

«Бюро Государственного департамента США по борьбе с международным оборотом наркотических веществ и правоохранительной деятельности помогает правительству Украины в повышении эффективности работы правоохранительных органов», — говорится в запросе. Отмечается, что тренинг проведут на территории Киева в спортивной школе «Пуща-Водица». Начало обучения стартует 28 сентября и продлится до 24 ноября.