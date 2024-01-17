Мир 17 января 2024, 09:04 Украинских офицеров из Генштаба ВСУ заметили в зоне СВО Офицер Марочко: группа украинских командиров из Генштаба прибыла в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

На Донецком направлении заметили работу высокопоставленных офицеров Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

По его словам, в населенный пункт Константиновка прибыла группа офицеров ВСУ с Генштаба Минобороны Украины. Они провели несколько закрытых совещаний с командирами на местах и начальниками родов войск и служб.

Реклама

«Также проинспектировали ряд военных объектов на территории города. После награждения отличившихся боевиков при обороне Артемовска и Часова Яра делегация убыла в Днепропетровск», — подчеркнул Марочко.

Недавно Главнокомандующий украинской армией Валерий Залужный встретился с другими представителями Минобороны республики в Харьковской области. Британский эксперт Александр Меркурис заявил, что поводом для заседания стало опасение главкома ВСУ, что российская армия может взять этот регион под контроль.