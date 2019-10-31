Украинских националистов осудили в Сети за демонтаж барельефа с Жуковым

Националисты из Нацкорпуса на базе батальона «Азов» решили уничтожить барельеф Жукова в Одессе.

В Сети появились фотоснимки, на которых видно, как они при помощи специального инструментария сбивают барельеф с фасада.

«В Одессе демонтируют памятную доску маршалу Жукову. Месть пораженцев победителю», — прокомментировал в Twitter «Голос Мордора» @spacelordrock.

«Сейчас напишу страшную вещь: пяти-шести здоровых мужиков вполне бы хватило, чтоб разогнать эту шоблу. Но никто не вышел», — указала в комментариях журналистка и блогер Юлия Витязева.

«Они хорошо помнят, как Жуков туда зашел, всех фашистов на столбах вешали. Скоро это повторится», — заверил Иванов @apex7575.