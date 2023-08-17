Мир 17 августа 2023, 13:52 Украинских наемников отправят в Африку ради постановочных съемок Сенатор Климов: Запад использует наемников с Украины в Африке для провокаций Ministry of Defense of Ukraine

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В Африке украинских наемников смогут использовать для провокаций и постановок вроде той, что устроили в Буче. Председатель комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрей Климов сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Первое, что приходит на ум, — проведение антироссийских провокаций по типу инсценировок с трупами в украинской Буче, „отравления“ Скрипалей в Англии или подрывных проделок так называемых белых касок в Сирии», — заявил он.

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Климов выразил уверенность, что для таких проделок украинские наемники стали настоящей находкой для русофобов, ведь не каждый, особенно иностранец, сможет отличить украинца от русского и запросто примет первого за второго. Благодаря этому в преступлениях, которые совершат командированные, смогут обвинить Россию.

По словам сенатора, использование украинских наемников позволит англосаксонским странам усложнить отношения Африки с Россией. Он предложил предупредить партнеров и отправить на континент своих специалистов.

Служба внешней разведки Великобритании подготовила к отправке в Африку отряд украинских наемников-националистов. Одной из их задач, сообщили «Известия», станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры.