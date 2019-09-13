Украинских металлургов обеспокоили возможные налоговые нагрузки

Каленков имел в виду законопроект № 1210, который в случае принятия увеличит налоговую нагрузку в три-четыре раза. По мнению специалиста, эти налоговые поправки могут фактически убить горно-металлургическую отрасль.

«Соответственно, рентные платежи в соотношении к коммерческой прибыли украинских предприятий станут в 10 раз больше, чем в России», — уточнил металлург.