Мир 29 марта 2023, 18:47 Украинских фермеров лишили прав на землю Фермеры на Украине пожаловались на скупку земли чиновниками и бандитами РИА «Новости»

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Украинские фермеры лишились права на покупку сельскохозяйственных земель после отмены моратория на ее продажу. Об этом президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Николай Стрижак рассказал украинскому изданию «Зеркало недели».

«Бандиты, прокуроры, судьи, государственные служащие и чиновники — все, как мы с вами и прогнозировали. В чем промахнулись, то только в том, что туда еще и айтишники вписались. А меньше всего покупают сельхозпроизводители, работающие на земле», — сказал он.

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У фермеров, по словам Стрижака, фактически не осталось прав на покупку земли из-за разных схем. Например, человек может зарегистрировать на территории Украины «фермерское хозяйство», подразумевающее небольшое частное владение, и приобрести под него 15 тысяч гектаров земли.

Сразу же после отмены моратория на продажу земли, добавил президент ассоциации, очереди на покупку составляли до шести месяцев, так как дельцы активно занимались узакониванием «украденного».

Действовавший на Украине 20 лет мораторий на продажу сельскохозяйственных земель официально сняли в июле 2021 года. Власти прогнозировали, что экономический эффект от запуска рынка земли в первые пять лет достигнет нескольких миллиардов долларов.