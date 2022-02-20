Опубликовано видео боя спецназа ДНР против украинских диверсантов
Спецназ Донецкой Народной Республики выступил против группы украинских диверсантов. Сюжет об этом опубликовал местный телеканал «Оплот ТВ». По его данным, вооруженные люди забаррикадировались в одном из домов Киевского района Донецка и отстреливались от спецназа республики.
Телеканал также сообщает, что группа украинцев планировала совершение терактов на территории города, в том числе подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций.
В итоге был проведен штурм здания с применением орудия БТР. В ходе боя произошло возгорание газопровода. Получивших ранения диверсантов задержали.
«При попытке задержания бандиты оказали вооруженное сопротивление, в результате чего, к сожалению, два бойца спецназа получили огнестрельные ранения», — говорится в сюжете.
Представительство ДНР в СЦКК утром 20 февраля сообщило о новых обстрелах. Под огнем, по данным властей республики, оказались и окраины Донецка. Жителей Донбасса продолжают эвакуировать в Россию. «360» ведет трансляцию о главном.