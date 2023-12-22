Мир 22 декабря 2023, 08:34 Украинских диверсантов начали обучать по стандарту НАТО Марочко: украинских диверсантов обучают по стандарту НАТО под Харьковом РИА «Новости»

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Украинские диверсанты под Харьковом начали обучаться по методичкам НАТО на базе гражданских учебных заведений. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На базе гражданского учебного заведения под Харьковом началось обучение минно-взрывному делу для будущих диверсантов Украины. Программа обучения соответствует натовским рекомендациям», — сказал он.

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Марочко отметил, что украинских подростков учат разминировать боеприпасы, устанавливать минные заграждения и собирать взрывные устройства из подручных материалов.

«Техническое оснащение и наглядные пособия поступили под видом гуманитарной помощи из западных стран», — добавил полковник Народной милиции ЛНР в отставке.

Ранее Марочко сообщил о росте числа наемников из Грузии и Польши, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины в зоне специальной операции.