22 декабря 2023, 08:34
Украинских диверсантов начали обучать по стандарту НАТО
Марочко: украинских диверсантов обучают по стандарту НАТО под Харьковом
Украинские диверсанты под Харьковом начали обучаться по методичкам НАТО на базе гражданских учебных заведений. Об этом РИА «Новости» рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На базе гражданского учебного заведения под Харьковом началось обучение минно-взрывному делу для будущих диверсантов Украины. Программа обучения соответствует натовским рекомендациям», — сказал он.
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Марочко отметил, что украинских подростков учат разминировать боеприпасы, устанавливать минные заграждения и собирать взрывные устройства из подручных материалов.
«Техническое оснащение и наглядные пособия поступили под видом гуманитарной помощи из западных стран», — добавил полковник Народной милиции ЛНР в отставке.
Ранее Марочко сообщил о росте числа наемников из Грузии и Польши, которые принимают участие в боевых действиях на стороне Украины в зоне специальной операции.
Военные
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