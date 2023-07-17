Мир 17 июля 2023, 17:10 Украинских дипломатов уличили в вербовке наемников для ВСУ Захарова обвинила посольства Украины в нарушении Венской конвенции из-за вербовки боевиков Ministry of Defense of Ukraine

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Занимающиеся вербовкой иностранцев для участия в боевых действиях на стороне ВСУ сотрудники посольств Украины грубо нарушили положения Венской конвенции. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова, отвечая на вопрос журнала «Международная жизнь. Ее полный ответ опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства.

Дипломат напомнила, что в задачи посольства входит достойное представление своей страны на территории иностранного государства, а также выстраивание дружественных отношений с властями и оказание помощи своим согражданам.

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«Агитация и вербовочные мероприятия к законным функциям диппредставительств не относятся», — подчеркнула Захарова.

Сотрудники украинских посольств, добавила она, часто нарушают законы страны, которая их приняла: во многих из них вербовка наемников считается уголовным преступлением. Кроме того, ряд государств подписали Международную конвенцию по борьбе с привлечением боевиков.

Но на все обращения России на поведение украинских дипломатов западные страны закрывали глаза и добровольно шли на преступления и нарушение собственного суверенитета.

Командование украинских войск перебросило на Купянское направление группировку иностранных наемников. Об этом ранее заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, боевики специализируются на диверсиях и разведке, а также готовы работать в инженерно-саперных подразделениях.