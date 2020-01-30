Украинских детей разделили на «три сорта» по языку

Президент Украины Владимир Зеленский, обещавший пересмотреть закон о государственном языке, не сделал этого. В итоге в образовании детей делят «на три сорта» — говорящих на украинском, на языках ЕС и русскоязычных. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявила экс-министр юстиции Елена Лукаш.

По ее словам, Украине нужно либеральное языковое законодательство, где носитель любого языка чувствовал бы себя на равных с другими.

«Нас обманули, не дав такое законодательство», — отметила юрист.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» был подписан предыдущим президентом Украины Петром Порошенко. Документ вступил в силу в июле 2019 года. С сентября 2020 года все школы страны должны перейти на украинский язык преподавания.

По последней переписи населения, проводившейся в республике в 2001 году, украинский язык называли родным 67,5% жителей, русский — около 30%.