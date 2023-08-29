Мир 29 августа 2023, 23:07 Украинских депутатов предложили лишить права на отсрочку от призыва в ВСУ Законопроект о лишении депутатов права на отсрочку зарегистрировали в Раде РИА «Новости»

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Законопроект, исключающий депутатов из списка тех, кто имеет отсрочку от призыва на военную службу, зарегистрировали в Верховной раде Украины. Автором инициативы стал парламентарий Александр Дубинский, сообщило РИА «Новости».

В пояснительной записке к законопроекту указали, что тот факт, что украинские депутаты освобождены от призыва во время мобилизации, создает несправедливое отношение для выполнения конституционных обязанностей всеми гражданами республики.

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Предполагается, что документ должен обеспечить законодательное обеспечение справедливой мобилизации во время военного положения.

Ранее в Раде зарегистрировали законопроект, дающий право на отсрочку от мобилизации адвокатам со стажем не менее 10 лет.

Режим военного положения действует на Украине с 24 февраля 2022 года. Указ о всеобщей мобилизации президент страны Владимир Зеленский подписал 25 февраля того же года.

Повестки украинцам вручают в самых разных местах. В Сети публиковали видео, как это делают в кафе, на АЗС, на улицах.