  • Украинских депутатов накажут за прогулы

    01 ноября 2019, 14:29

    Ольга Ситникова

    Закон о санкциях за прогулы народных депутатов вступил в силу на Украине, сообщила «Газета» со ссылкой на местные СМИ.
    Украинских депутатов накажут за прогулы

    По информации издания, депутатам не возместят расходы, связанные с исполнением обязанностей, если они без уважительной причины пропустят более 30% голосований в сессионном зале или более половины заседаний своего комитета за месяц.

    Теперь заработную плату за пленарные заседания народные депутаты получат, если примут участие минимум в 70% голосований Рады.

    В начале заседания им необходимо будет зарегистрироваться. При опоздании на регистрацию, но участии в голосовании, депутату зачтут присутствие.