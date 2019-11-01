Украинских депутатов накажут за прогулы

По информации издания, депутатам не возместят расходы, связанные с исполнением обязанностей, если они без уважительной причины пропустят более 30% голосований в сессионном зале или более половины заседаний своего комитета за месяц.

Теперь заработную плату за пленарные заседания народные депутаты получат, если примут участие минимум в 70% голосований Рады.

В начале заседания им необходимо будет зарегистрироваться. При опоздании на регистрацию, но участии в голосовании, депутату зачтут присутствие.