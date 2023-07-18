Мир 18 июля 2023, 17:09 Украинских чиновников расстроил быстрый ответ ВС России на попытки «контрнаступа» ВСУ WP: официальные лица Украины жалуются на оперативные действия ВС России РИА «Новости»

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Оперативная реакция ВС России на попытки продвижения ВСУ вызвала неудовольствие в Киеве. О жалобах украинских чиновников сообщила The Washington Post.

По данным WP, украинские официальные лица указывают, что подразделения российской армии особенно быстро ведут огонь по бронетехнике и противоминному оборудованию, в частности системе дистанционного разминирования.

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Опрошенные изданием аналитики указали на значительные потери ВСУ, которые они понесли при попытках прорвать российскую оборону бронетанковыми подразделениями в начале наступления. Бойцы ВС РФ ответили им артиллерийским огнем, противотанковыми ракетами и ударами с вертолетов.

Источник WP в комментарии для другого материала газеты указывал, что в Штатах ждут решающего прорыва ВСУ в рамках контрнаступления.