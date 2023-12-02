Мир 02 декабря 2023, 04:28 Украинских чиновников предложили отправить в зону боевых действий Полковник запаса ВСУ Свитан: украинские чиновники должны быть военнослужащими Официальное интернет-представительство президента Украины

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Украинских чиновников необходимо мобилизовать из-за нехватки кадров в зоне боевых действий. Такое предположение в интервью «Радио НВ» высказал полковник ВСУ в отставке Роман Свитан.

«Все госслужащие, которые получают какое-то денежное содержание или пенсии от государства, должны быть военнослужащими. Это костяк государства», — отметил Свитан.

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Полковник добавил, что только 1% госслужащих выполняет боевые задачи, а нужно всех, включая силовиков и охранные фирмы, мобилизовать и отправить в зону боевых действий. Призыв нескольких сотен тысяч чиновников не повлияет на работу госаппарата, так как «в таком количестве он просто не нужен».

Солдат ВСУ на поле боя приводит в уныние, что ресурсы российской армии неисчерпаемы, тогда как их склады пусты и им нечем стрелять. Датская журналистка отметила пессимистичный настрой украинских военных.