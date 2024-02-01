Мир 01 февраля 2024, 02:11 Украинских чиновников попросили перестать материться на публике НАПК призвало украинских чиновников воздержаться от мата и ругани на публике Freepik

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Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) Украины призвало чиновников воздержаться от ругани и нецензурной лексики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинское нацагентство.

«Привычным стало использование нецензурных слов для характеристики соседней страны, ее президента и даже самолета МиГ-31», — указали в заявлении.

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В НАПК отметили, что увеличилось число жалоб со стороны украинцев, которых не устраивает, что чиновники игнорируют этические нормы поведения и не проявляют вежливость.

Представители агентства рекомендовали госслужащим прекратить материться, а если и ругаться, то только в критических случаях и не в общественных местах.

Ранее украинские беженцы набросились с претензиями на соотечественника, бежавшего в Румынию от мобилизации. Видео с нецензурными ругательствами появилось в Сети. Им не понравилось, что он «слишком бурно» выражал радость по поводу своего побега.

Другому украинскому уклонисту поступали угрозы убийством со стороны соотечественников.