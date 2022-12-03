Мир 03 декабря 2022, 05:32 Украинских беженцев в Уэльсе заставят платить за еду — СМИ WalesOnline: украинцев в Уэльсе обяжут платить за еду и стирку Unsplash

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Власти Уэльса хотят ускорить интеграцию беженцев с Украины в местные общины и заставить их оплачивать питание и услуги прачечных, написало издание WalesOnline.

Изменение в распорядке для беженцев вступит в силу с января 2023 года и коснется тех, кто более пяти недель проживает во временном жилье. В центрах приема, отелях и на базах отдыха находится порядка 1,5 тысячи украинцев.

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Новоприбывшие граждане Украины могут рассчитывать на поддержку со стороны Уэльса в течение пяти недель. В этот период власти берут расходы на себя.

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Согласно новым правилам украинцы не смогут отказаться от предлагаемого им жилья более двух раз. В противном случае им придется оплачивать его самостоятельно. В последнее время участились случаи отказов, поскольку беженцы считают жилье «неподходящим».

Ранее газета Independent написала, что многие жители города Кардифф в Великобритании из-за падения уровня жизни вынуждены питаться кормом для животных и разогревать пищу с помощью свечки.