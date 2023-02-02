Мир 02 февраля 2023, 07:42 Украинских беженцев в Ирландии поселили в комнаты с крысами Irish Independent: беженцев с Украины поселили в тесные комнаты с крысами в Ирландии РИА «Новости»

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Украинским беженцам в Ирландии приходится жить в маленьких холодных комнатах, без душа и с крысами. Об этом в материале для издания Irish Independent написал обозреватель Родни Эдварс.

По его словам, помещение для беженцев состоит из тесных комнат, разделенных хрупкими перегородками.

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«Они как увеличенная версия раздевалок при магазинах. Там одна односпальная кровать и все, личного пространства нет», — рассказал Эдвардс.

Журналист лично посетил расположение беженцев и заметил, что продукты у украинцев лежат прямо на поле. Душевых кабин нет, аварийный выход используется под сушилку для развешивания одежды.

«Часто беженцы видели в помещениях крыс. Чтобы помыться, им приходится выходить на мороз», — добавил Эдвардс.

Ранее сообщалось, что устроивших скандал украинских беженок выгнали ночьюиз приюта в Германии.