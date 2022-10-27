Украинских беженцев в Греции ограбили на 1 миллион евро | 360°

Мир 27 октября 2022, 00:14 Украинских беженцев в Греции ограбили на 1 миллион евро Pronews: грабители вынесли из дома украинских беженцев в Греции драгоценности на €1 млн РИА "Новости"

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Драгоценности и деньги вынесли неизвестные грабители из дома семьи украинских беженцев в греческом городе Варкиз. Общая сумма украденного составила более одного миллиона евро. Подробности привел сайт Pronews.

По данным издания, злоумышленники проникли в дом утром в среду, 26 октября. Полицию на место вызвала 26-летняя дочь, которая увидела вскрытую дверь. По словам девушки, родители отправились в путешествие за границу, а сама она уехала по делам.

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По ее словам, из дома вынесли драгоценности на общую сумму около одного миллиона евро, а также 85 тысяч долларов наличными.

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В полиции не исключили, что грабители готовились к ограблению и внимательно следили, когда дома никого не останется. Журналисты отметили, что состоятельная семья уехала с Украины после начала специальной операции несколько месяцев назад и решила обосноваться в Греции.