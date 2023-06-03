Мир 03 июня 2023, 05:52 Украинских беженцев стали меньше поддерживать как минимум в 12 странах Европы Euractiv.pl: в Польше отношение к беженцам из Украины меняется в худшую сторону РИА «Новости»

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Украинских беженцев перестали поддерживать в большинстве стран. Об этом сообщили в издании Euractiv.pl со ссылкой на доклад польского экономического института (ПЭИ).

Эксперты изучили трудности интеграции украинских беженцев и обнаружили ухудшение отношения к ним. Коренные поляки не верят, что выходцам из Украины действительно нужна помощь. Часть жителей, поддерживающих прием беженцев в Польше, снизилась на 7%.

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По результатам исследования, явный спад поддержки прослеживается в Германии, Бельгии, Польше и Чили. Также украинцев перестали жаловать в Венгрии, Франции, Швеции, Италии, США, Нидерландах, Великобритании и Канаде.

По мнению аналитика по поведенческой экономике ПЭИ Лукаша Бащака — это, вероятно, связано с продолжительностью украинского конфликта. Люди начали уставать из-за нескончаемой помощи иностранцам.

Ранее стало известно о двухкратном увеличении бездомных украинских беженцев в Британии. На конец ноября 2022 года без жилья оставались 3010 семей, а сейчас их уже 5995.