03 июня 2023, 05:52
Украинских беженцев стали меньше поддерживать как минимум в 12 странах Европы
Euractiv.pl: в Польше отношение к беженцам из Украины меняется в худшую сторону
Украинских беженцев перестали поддерживать в большинстве стран. Об этом сообщили в издании Euractiv.pl со ссылкой на доклад польского экономического института (ПЭИ).
Эксперты изучили трудности интеграции украинских беженцев и обнаружили ухудшение отношения к ним. Коренные поляки не верят, что выходцам из Украины действительно нужна помощь. Часть жителей, поддерживающих прием беженцев в Польше, снизилась на 7%.
Реклама
По результатам исследования, явный спад поддержки прослеживается в Германии, Бельгии, Польше и Чили. Также украинцев перестали жаловать в Венгрии, Франции, Швеции, Италии, США, Нидерландах, Великобритании и Канаде.
По мнению аналитика по поведенческой экономике ПЭИ Лукаша Бащака — это, вероятно, связано с продолжительностью украинского конфликта. Люди начали уставать из-за нескончаемой помощи иностранцам.
Ранее стало известно о двухкратном увеличении бездомных украинских беженцев в Британии. На конец ноября 2022 года без жилья оставались 3010 семей, а сейчас их уже 5995.
Европа
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
Реклама
Реклама