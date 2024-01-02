Мир 02 января 2024, 01:40 Украинских беженцев потребовали отправить домой в Германии FAZ: немецкая оппозиция потребовала отправить украинских беженцев в ВСУ РИА «Новости»

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Немецкая оппозиция потребовала отправить беженцев на Украину, чтобы они пополнили ряды ВСУ. Об этом написало издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Их не хватает не только на поле боя, где становятся заметны признаки усталости, но и в гражданской обороне и МЧС», — сказано в публикации.

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Автор статьи отметил, что Германия тратит значительно больше средств на поддержку украинских беженцев, чем на военную помощь Украине. При этом доля взрослых мужчин от общего числа беженцев значительно увеличилась. Если после начала конфликта она составляла 7%, то к осени 2023 года выросла до 28%.

По данным издания, немецкая оппозиция давит на канцлера Шольца с требованием вернуть домой украинских мужчин.

Ранее шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц написал, что возвращение украинцев призывного возраста на родину соответствует интересам Германии. По словам журналиста, беженцы не адаптировались в стране и просто живут на пособия.

В конце декабря украинцы столпились у посольств в Европе из-за нового закона о мобилизации. Документ предполагает, что мужчин, не явившихся в военкомат, будут ограничивать в правах. В частности, не оформлять им документы и блокировать банковские счета. Причем эта мера коснется и тех украинцев, которые находятся за границей.