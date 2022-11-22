Мир 22 ноября 2022, 01:23 Украинских беженцев попросили поделиться койками с мигрантами из Африки AFP: центр для беженцев с Украины попросили дать кровати другим мигрантам в Париже РИА «Новости»

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Благотворительные организации обратились к властям Парижа с просьбой предоставить койки в центре для приема украинских беженцев бездомным из других стран. Об этом сообщило агентство AFP.

Беженцев с Украины с последних числе августа размещают в выставочном центре Paris Event Center, который находится на северо-востоке столицы Франции.

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«Мы узнали, что… каждый вечер десятки кроватей, по крайней мере 120, остаются незанятыми… Мы просим вас предоставлять эти свободные места изгнанникам других национальностей в качестве временного убежища», — говорится в письме.

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Свои подписи под посланием оставили главы организаций Médecins du monde, Secours catholique, Utopia 56, а также руководитель парижской коллегии адвокатов Жюли Кутюрье. С их слов, в Париже каждую ночь под открытым небом ночуют от 50 до 200 человек, бежавших от преследований из Афганистана и стран Африки.

Украинцы, которые переехали во Францию с начала спецоперации, все чаще стали жаловаться на свою жизнь. Изначально ради них во Франции ввели много льгот. Пособия выплачивались всем без исключений, для жилья выделялись бесплатные комнаты. А сейчас жителей Украины уравнивают в правах с сирийскими беженцами, сообщало РИА ФАН.