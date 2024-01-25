Мир 25 января 2024, 12:32 Украинских беженцев обвинили в росте преступности в Польше Rzeczpospolitа: в Польше вырос уровень преступности из-за беженцев с Украины Philipp von Ditfurth/dpa/globallookpress

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В Польше зафиксировали рост уровня преступности. Это связывают с наплывом украинских беженцев. Об этом сообщило издание Rzeczpospolitа, ссылаясь на подготовленный Главной комендатурой полиции отчет.

В сравнении с 2022 годом количество преступлений, в которых фигурировали иностранцы, выросло на 2,4 тысячи — до 17 тысяч. Причем в 2013 году этот показатель фиксировали на уровне 3,5 тысячи.

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В комендатуре уточнили, что правила общественного порядка в основном нарушают украинцы, грузины и белорусы. Каждое третье преступление связано со злоупотреблением спиртным и вождением в пьяном состоянии. Следователь Войчех Пясечный отметил, что некоторые иностранцы чувствуют себя безнаказанными, так как в Польше у них нет места жительства.

«Обычных проверок на дороге недостаточно. Нужно дать им понять, что в Польше управление машиной после употребления алкоголя сурово наказывается и никто не будет закрывать на это глаза», — высказался он.

Также в Польше в три раза выросло количество краж, совершаемых иностранцами, и дел с наркотиками.

В Германии украинская беженка убила немца, который приютил ее. Причиной преступления стал отказ мужчины в прописке.