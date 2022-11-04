Украинских беженцев невзлюбили переселенцы из других стран из неравенства в правах - СМИ | 360°

Мир 04 ноября 2022, 04:27 Украинских беженцев невзлюбили переселенцы из других стран из неравенства в правах - СМИ NYT: в ЕС вспыхнул конфликт из-за неравенства между беженцами с Украины и из других стран

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Более внимательное отношение к украинцам в Европе вызвало недовольство у беженцев из других стран. Об этом рассказала газета New York Times.

В издании пояснили, что украинским беженцам сразу же предоставляется вид на жительство и визы, они первые в списке на получение жилья и других услуг для этой категории граждан. При этом нуждающиеся в убежище из других стран живут очень скромно.

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«В некоторых местах условия проживания не очень благоприятные, и беженцы из других стран, например, из Афганистана и Сирии, живут в заполненных до отказа центрах приема», — написали в статье.

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Газета подчеркивает, что груз кризиса неравномерно распределяется как между целыми странами, так и между самим беженцами.

По словам издания, некоторые представители немецкой власти боятся, что наплыв беженцев, подпитанный проблемами в экономике, может породить настоящий конфликт.

По информации ООН на начало октября в страны Европы прибыли более 7,6 миллиона беженцев с Украины.