04 января 2023, 18:04
Украинских беженцев изнасиловали в Израиле
Times of Israel сообщил о трех случаях изнасилования украинских беженцев в Израиле
Украинские беженцы, прибывшие в Израиль, подвергались изнасилованию, эксплуатации на рабочем месте и сексуальным домогательствам. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на отчет центра по вопросам украинских беженцев в Тель-Авиве.
Известно о как минимум трех случаях обращений беженцев с Украины в полицию с заявлением об изнасиловании в период с марта по август 2022 года.
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В отчете сказано, что полиция вела расследование 18 дел о сексуальных домогательствах, еще 12 случаев выявили волонтеры.
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При этом общественные служащие считают, что таких ситуаций на самом деле было гораздо больше, потому что в подавляющем числе случаев потерпевшие не обращаются в полицию, сообщил News.ru.
«Многие похожие нарушения или преступления игнорируются властями намеренно или остаются незамеченными, из-за чего преступники остаются на свободе, а жертвы — без защиты», — сказано в статье.
Ранее стало известно, что украинских беженцев в Израиле поселили в комнаты с сыростью, без мест хранения одежды и окон.
Израиль
Украина
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