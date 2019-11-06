Украинских активистов возмутили персонажи «Смешариков» в детсаду под Львовом

Российский мультфильм «Смешарики» создали в рамках образовательного проекта «Мир без насилия». Он производился при поддержке Министерства культуры. Однако проект не понравился некоторым украинцам.

«Очень жаль, что в воображении художников-исполнителей подрядных работ не нашлось место для хороших персонажей украинских мультфильмов, например, известного Петра Пяточкина, Капитошки или запорожских казаков. Зато каждый день дети будут созерцать персонажей мультфильма, который производится студией компьютерной анимации „Петербург“ при поддержке Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации», — сказано в заявлении организации.

Активисты заявили, что в Львовской области действует запрет «на публичное использование русскоязычного культурного продукта».