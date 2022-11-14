Мир 14 ноября 2022, 18:38 Украинские журналисты потребовали вернуть аккредитации, аннулированные после репортажей из Херсона «Детектор медиа»: СМИ потребовали от Зеленского вернуть аннулированные аккредитации РИА «Новости»

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Украинские журналисты потребовали у президента страны Владимира Зеленского вернуть им аккредитации, аннулированные после репортажей из Херсона. Издание «Детектор медиа» опубликовало текст обращения.

Сотрудники СМИ назвали работу министерства обороны, которое ранее приняло такое решение, неэффективным и непрофессиональным. В своем обращении они просят создать равные правила допуска журналистов и отказаться от выборочного подхода, а также избавиться от излишней бюрократии.

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«[Требуем] убрать излишнюю и недейственную бюрократию, в частности, ненужные документы и согласования. <…> Дополнительные документы и разрешения, к тому же применяемые непрофессионально и выборочно, усложняют работу журналистов и негативно отражаются на освещении важнейших событий на Украине для украинской и мировой аудитории», — говорится в заявлении.

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Его подписали 25 редакций и журналистов.

Ранее шесть представителей СМИ, включая сотрудников CNN и SkyNews, узнали, что лишись аккредитации после репортажей из Херсона. Минобороны Украины объяснили, что ряд изданий лишился разрешения на работу в зоне боевых действий из-за нарушения запрета на рассказ о положении дел в Херсоне.