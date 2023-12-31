Мир 31 декабря 2023, 03:09 Украинские журналисты поглумились над атаками ВСУ по Белгороду УНИАН разместило издевательский ролик про атаки ВСУ по Белгороду РИА «Новости»

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Украинское агентство УНИАН опубликовало ролик про атаки ВСУ на Белгород, сопроводив видео заставкой передачи «Квартал 95» в которой снимался нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Пост опубликовали в Telegram-канале.

На записи показали заставку передачи, где Зеленский широко улыбался. В ролике он «включил» радио в автомобиле, из которого раздались заранее смонтированные звуки взрывов и крики. Потом показали под музыкальную композицию из «Квартала 95» видео с атаками ВСУ и их последствиями в Белгороде.

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«Этот „Квартал“ мы смотрим», — написало агентство под роликом.

Пост журналистов сильно разозлил аудиторию. Под ним поставили более 6,5 тысячи дизлайков и свыше 700 смайлов клоуна.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что все организаторы террористической атаки на Белгород будут наказаны. Также дипломат пообещал жесткий ответ России на угрозы со стороны Украины.