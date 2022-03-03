«Украинские железные дороги» сделали все поезда с востока на запад эвакуационными

Компания «Укрзализныця» («Украинские железные дороги») заявила, что делает все рейсы с востока на запад Украины эвакуационными и закрывает продажу билетов на них. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Теперь пассажиры, которым нужно выехать из горячих точек, могут бесплатно пользоваться поездами, идущими из восточных районов страны. Всего «Украинские железные дороги» анонсировали 34 направления.

Посадка на эти поезда приоритетна для детей, женщин и пожилых людей.

В компании предупредили, что время отправления и маршрут поездов может меняться в зависимости от ситуации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, ее цель — демилитаризация и денацификация Украины. Как уточняли в Минобороны РФ, российские военные наносят удары по военной инфраструктуре, гражданские объекты остаются вне опасности.

По данным верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, с начала российской военной операции на Украине количество беженцев из этой страны составило 1 миллион человек. При этом он отметил, что общее число беженцев с Украины в Европу может достичь четырех миллионов.