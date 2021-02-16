Украинские железнодорожники пожаловались на средневековые условия работы

Сотрудники госкомпании «Украинские железные дороги» («Укрзализныця») заявили, что работают в средневековых условиях. Видео того, как им приходится обогревать лобовое стекло, появилось в Telegram.

Работающий в локомотивной бригаде пожаловался, что у них нет автоматического стеклообогрева. Из-за этого им приходится растапливать лед на окнах с помощью огня.

На кадрах видно, как один из сотрудников поджигает бумагу и держит около окна со стороны машиниста. Таким образом получается хотя бы частично растопить лед.

«Железнодорожники не заслуживают повышения зарплаты? Почему нет даже стеклообогревателей?» — заявил один из машинистов, обращаясь к главе «Украинских железных дорог».

Как написало РИА «Новости» украинские железнодорожники до сих пор пользуются советским наследием. Большинство поездов уж давно подлежит списанию и утилизации. Возраст составов составляет от 30 до 53 лет. Они изношены более чем на 90%.

Глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко негативно оценил сотрудничество страны с МВФ. По его мнению, Запад использует государство только для получения сырья. В итоге украинская промышленность может прийти в полный упадок.